Под Северодонецком ранены два журналиста Reuters. Они ехали в машине боевиков с Донбасса
Два журналиста Reuters получили ранения в результате обстрела недалеко Северодонецка. Они ехали в город в автомобиле, предоставленном боевиками одной из террористических организаций – ЛНР или ДНР. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Reuters.
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"В ходе репортажной поездки двое журналистов Reuters получили легкие ранения, когда попали под обстрел по пути в Северодонецк. Они ехали в автомобиле, предоставленном пророссийскими сепаратистами, которым управлял человек, назначенный сепаратистами. Водитель автомобиля погиб", — сказал представитель агентства.
"Reuters выражает глубочайшие соболезнования семье водителя в связи с их потерей", — сказал представитель.
Других подробностей инцидента он не сообщил.
Согласно сообщению российского пропагандистского агентства ТАСС, журналистов звали Александр и Павел. У одного осколочное ранение ноги, у второго — сломана рука. Пропагандисты уточнили, что дорога, по которой ехал автомобиль с журналистами, была обстреляна украинскими военными.
На сайте Reuters информации об инциденте нет. Судя по всему, агентство предоставляет ее только в комментариях.
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