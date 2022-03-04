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Под Затокой украинская противовоздушная оборона сбила самолет ВВС России

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 09:45
Под Затокой украинская противовоздушная оборона сбила самолет ВВС России - Фото
Фото: 35 бригада

Подразделение украинской противовоздушной обороны под курортным поселком Затока в Одесской области сбило российский самолет, атаковавший один из объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил Украины.

Такую информацию сообщила в Facebook 35-я отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.

Пилота, который успел катапультироваться, разыскивают.

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Евгений Пилипенко
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самолет Затока пво
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