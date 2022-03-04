В Украине уничтожили более 9000 российских оккупантов: суммарные потери врага

Общие боевые потери российских интервентов в войне РФ против Украины на девятый день вторжения составляют (ориентировочно) 9166 человек личного состава. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

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Военное руководство отмечает, что подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Суммарные потери оккупантов:

Личный состав – около 9166 человек;

танков ‒ 251;

боевых бронированных машин ‒ 939;

артиллерийских систем – 105;

РСЗО – 50;

средства ПВО – 18;

самолетов – 33 (уточняется);

вертолетов – 37 (уточняется);

автомобильной техники – 404;

легкие скоростные катера – 2;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Данные уточняются.

Между тем, глава Минобороны Алексей Резников пишет сегодня утром, что "по итогам восьми суток войны потери российской армии превысили 10 000 убитыми и ранеными".

Евгений Пилипенко

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