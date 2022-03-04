В Украине уничтожили более 9000 российских оккупантов: суммарные потери врага
Общие боевые потери российских интервентов в войне РФ против Украины на девятый день вторжения составляют (ориентировочно) 9166 человек личного состава. Об этом пишет Генштаб ВСУ.
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Военное руководство отмечает, что подсчет осложнен высокой интенсивностью боевых действий.
Суммарные потери оккупантов:
Личный состав – около 9166 человек;
танков ‒ 251;
боевых бронированных машин ‒ 939;
артиллерийских систем – 105;
РСЗО – 50;
средства ПВО – 18;
самолетов – 33 (уточняется);
вертолетов – 37 (уточняется);
автомобильной техники – 404;
легкие скоростные катера – 2;
цистерн с ГСМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
Данные уточняются.
Между тем, глава Минобороны Алексей Резников пишет сегодня утром, что "по итогам восьми суток войны потери российской армии превысили 10 000 убитыми и ранеными".
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