Поддерживают ли украинцы роспуск Рады – опрос Рейтинга

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Больше 70% опрошенных украинцев поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Рейтинг.

Наибольший уровень поддержки – на юге и востоке Украины (больше 80%).

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В других макрорегионах страны роспуск парламента поддерживают не менее 60% опрошенных.

Социологи отмечают, что некоторое отличие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников Блока Петра Порошенко, большинство из них – против.

Опрос проводился 16-21 мая. Аудитория опрошенных – от 18 лет. Опрошено было 2000 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность - не более 2,2%.

21 мая на сайте Администрации президента был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы в Верховную Раду, согласно тексту документа, назначены на 21 июля 2019 года.