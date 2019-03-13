Подкуп избирателей. Полиция намерена допросить нардепа от БПП

Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нацполиция планирует допросить по делу о возможном подкупе избирателей нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Березенко. Об этом LIGA.net сообщили в Нацполиции.

"Безусловно логика (вызова на допрос - ред.) есть, поскольку есть заявление. Безусловно он будет допрошен", - сказал собеседник.

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По его словам, есть много каналов коммуникации с подозреваемыми и в Нацполиции на данный момент не могут подтвердить, что Березенко получил приглашение на допрос.

Журналист Юрий Бутусов написал у себя в Facebook, что Нацполиция сегодня, 13 марта, направила обращение в Верховную Раду. По его информации, Березенко зовут на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на 18 марта. Он отметил, что дело о подкупе зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 6 февраля.

12 марта министр МВД Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова показал схему "пирамиды" возможной массовой скупки голосов избирателей на выборах, в самом центре которой была фотография якобы Березенко.

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Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии к посту Бутусова отметила, что нардеп от ВО Батькивщина Валерий Дубиль несмотря на приглашения, дважды не явился на допрос в Госбюро расследований по делу о подкупе избирателей, которое ведет СБУ.