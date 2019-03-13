Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 13:55

Подкуп избирателей. Полиция намерена допросить нардепа от БПП

Подкуп избирателей. Полиция намерена допросить нардепа от БПП - Фото
Сергей Березенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полиция не подтвердила, что Сергей Березенко уже получил приглашение на допрос

Реклама
Реклама

Нацполиция планирует допросить по делу о возможном подкупе избирателей нардепа от Блока Петра Порошенко Сергея Березенко. Об этом LIGA.net сообщили в Нацполиции.

"Безусловно логика (вызова на допрос - ред.) есть, поскольку есть заявление. Безусловно он будет допрошен", - сказал собеседник.

Реклама

По его словам, есть много каналов коммуникации с подозреваемыми и в Нацполиции на данный момент не могут подтвердить, что Березенко получил приглашение на допрос. 

Журналист Юрий Бутусов написал у себя в Facebook, что Нацполиция сегодня, 13 марта, направила обращение в Верховную Раду. По его информации, Березенко зовут на допрос в Главное следственное управление Нацполиции на 18 марта. Он отметил, что дело о подкупе зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований 6 февраля.

12 марта министр МВД Арсен Аваков в эфире программы Свобода слова показал схему "пирамиды" возможной массовой скупки голосов избирателей на выборах, в самом центре которой была фотография якобы Березенко.

Нажмите, чтобы увеличить:

Пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в комментарии к посту Бутусова отметила, что нардеп от ВО Батькивщина Валерий Дубиль несмотря на приглашения, дважды не явился на допрос в Госбюро расследований по делу о подкупе избирателей, которое ведет СБУ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Сергей Березенко, БПП, допрос, подкуп, выборы 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 