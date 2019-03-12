Аваков намекнул, что у Порошенко подкупают избирателей: видео

В штабе "провластного кандидата" за счет админресурса и средств программы бюджета якобы хотят купить лояльность беднейших избирателей на предстоящих выборах президента. Свои размышления на эту тему министр иностранных дел Арсен Аваков озвучил в эфире программы "Свободы слова" на канале ICTV.

Он не назвал имени, однако "провластный" кандидат на выборах один - это действующий президент Петр Порошенко.

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"Давайте я приведу вам пример одного уголовного дела, которое расследуется рядышком здесь, в Киевской области, Василькове. Речь идет о подкупе голосов <...> Один из штабов провластного кандидата, команды, нанимает агитаторов, агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры, спрашивают: а вы готовы поддержать нашего кандидата, вот, мы готовы вам помочь. Из ста человек тридцать говорят: да, мы готовы", - рассказал он.

Затем, со слов главы МВД, этих людей записывают в список и идут с ним в райсовет или собес, и якобы говорят там руководителям "выделить этим людям по тысяче гривен", используя бюджетные средства программы "Турбота".

После выплаты, рассказал далее Аваков, этим бедным людям звонят "из штаба" и напоминают о том, что надо сдержать слово и поддержать кандидата.

"Это происходит по всей стране. Киевская область больше всех, Киев, Одесса, Одесская область, Харьковская", - заверил министр, на секунду показав некую схему с некими лицами:

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По словам Авакова, такими схемами якобы могут заниматься четыре кандидата в президенты, и добавил: "В данном случае я сказал о том, что направлено в сторону команды Порошенко". Он также назвал фамилии Тимошенко, Гриценко и Таруты, но отметил, что по этим обращений "меньше".

Глава МВД подчеркнул, что обращения в полицию по таким якобы схемам - это не факт, что они на самом деле использовались.

LIGA.net опубликует реакцию провластных сил на такое заявление Авакова, если/когда она появится.

Первый тур выборов президента состоится 31 марта.