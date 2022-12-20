Поднял флаг РФ в Харькове в 2014-м и скрывался восемь лет. СБУ задержала подозреваемого

Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала в Харькове подозреваемого в попытке организации захвата власти в регионе в 2014 году, который все это время скрывался от правоохранительных органов. Об этом сообщает СБУ.

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По данным СБУ, задержанный в 2014 году поднимал российский флаг над Харьковской мэрией и призывал к ее штурму, он более восьми лет скрывался от правосудия за участие в кремлевском проекте "новороссия" и попытках насильственного захвата власти в регионе.

Как отмечается, подозреваемый выступал перед камерами российских пропагандистов, где призывал к изменению границ Украины и захвату государственных органов.

По данным спецслужбы, подозреваемый постоянно менял адреса проживания и номера мобильных телефонов.

Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили:

- флаги РФ и георгиевские ленты;

- снайперскую винтовку с оптикой;

- самозарядную винтовку Z-10;

- патроны к огнестрельному оружию калибра 7,62 мм.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, незаконном обращение с оружием и боеприпасами.

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Наталія Медведєва

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