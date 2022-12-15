Подоляк: Госдума разрешила российским солдатам грабить, насиловать и убивать в Украине

Снятие нелегитимной Госдумой РФ ответственности со своих военных за преступления на оккупированных территориях – это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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"Снятие Госдумой РФ ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах России", – это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?" – написал Подоляк.

14 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради защиты "интересов России", сообщает Радио Свобода.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что закон будет касаться действий на временно оккупированных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины до 30 сентября 2022 года. Какие именно уголовные преступления должны трактоваться как совершенные в пользу России, не уточняется.

29 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии, в дополнение к Международному уголовному суду требуется специальный трибунал, и Украина делает все, чтобы создать такой трибунал.

Вадим Ребрина

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