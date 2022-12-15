UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Госдума разрешила российским солдатам грабить, насиловать и убивать в Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 21:05
Подоляк: Госдума разрешила российским солдатам грабить, насиловать и убивать в Украине - Фото
Михаил Подоляк (фото – Офис президента)

Снятие нелегитимной Госдумой РФ ответственности со своих военных за преступления на оккупированных территориях – это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Снятие Госдумой РФ ответственности за преступления на оккупированных территориях, совершенных "в интересах России", – это фактическая легализация мародерств, изнасилований и убийств как основных инструментов российского государства. Теперь понимаете, зачем нужен международный спецтрибунал?" – написал Подоляк.

14 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради защиты "интересов России", сообщает Радио Свобода.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что закон будет касаться действий на временно оккупированных территориях Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины до 30 сентября 2022 года. Какие именно уголовные преступления должны трактоваться как совершенные в пользу России, не уточняется.

  • 29 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии, в дополнение к Международному уголовному суду требуется специальный трибунал, и Украина делает все, чтобы создать такой трибунал.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война госдума михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 