Сегодня Украина сделала новые шаги к справедливости, к тому, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в преступной войне России. Об этом в вечернем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.
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Президент напомнил, что Украина со многими странами и организациями работает над тем, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание.
Однако "существующих международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости. Даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против нашего государства", – сказал Зеленский.
Чтобы привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии, в дополнение к Международному уголовному суду необходим специальный трибунал, и Украина делает все, чтоб такой трибунал создать, подчеркнул он.
Именно этому было посвящено сегодняшнее обращение Елены Зеленской к парламенту и народу Великобритании. Первая леди "от имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, призвала Великобританию стать лидером в глобальных усилиях по созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и для восстановления справедливости", сказал президент.
Он напомнил, что такой опыт у Британии есть: зимой 1942 года именно в Лондоне представители союзников подписали Сент-Джеймскую декларацию – документ, с которого начался путь к Нюрнбергскому трибуналу.
Зеленский сказал, что уже сейчас есть тесное сотрудничество с Нидерландами, которые помогают с созданием офиса прокурора для сбора доказательств военных преступлений, а также с Францией, которая помогает в полевой работе по документированию российских злодеяний.
Следующая задача – объединить мировое большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу, считает президент.
"Мы должны разработать необходимую юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал. Должны полностью реализовать этот пункт нашей формулы мира и реально обеспечить справедливость после этой войны так же, как и после Второй мировой", – заявил он.
- 5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
- 16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.
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