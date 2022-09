Подоляк: Люди в оккупации жили без связи и даже не знали, что Киев выстоял – видео

На временно оккупированных территориях люди полгода жили без связи и даже не подозревали, что Киев выстоял. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк написал, что жители освобожденных от россиян территорий полгода жили без электричества и у них не было связи с внешним миром. Они не знали, что оккупантам не удалось взять Киев, не слышали о затоплении крейсера "Москва", что Украину поддерживает практически весь мир. Многие из них были вынуждены покинуть дома или работать только за еду. Им грозили, что если Украина вернется, их расстреляют.

"Но теперь они дома", – написал Подоляк.

In occupation...Lived without electricity and communication for six months. Had no idea that Kyiv withstood and the whole world was supporting them. They were forced to leave houses and work for food. Were threatened: "if returns, you’ll be executed". Now they are at home. pic.twitter.com/kEVSEx97n4