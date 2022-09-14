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Подоляк: Люди в оккупации жили без связи и даже не знали, что Киев выстоял – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 11:52
Подоляк: Люди в оккупации жили без связи и даже не знали, что Киев выстоял – видео - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - Офис президента)

На временно оккупированных территориях люди полгода жили без связи и даже не подозревали, что Киев выстоял. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк написал, что жители освобожденных от россиян территорий полгода жили без электричества и у них не было связи с внешним миром. Они не знали, что оккупантам не удалось взять Киев, не слышали о затоплении крейсера "Москва", что Украину поддерживает практически весь мир. Многие из них были вынуждены покинуть дома или работать только за еду. Им грозили, что если Украина вернется, их расстреляют.

"Но теперь они дома", – написал Подоляк.

Сергій Бережний
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харьковская область деоккупация михаил подоляк
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