Подоляк: Мы предлагаем швейцарскую модель армии для Украины, это не значит ее сокращение

Украинская делегация на переговорах с РФ предлагает швейцарскую модель армии для ВСУ, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью российской Медузе. Это не означает сокращение украинских вооруженных сил, уточнил он в комментарии LIGA.net.

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По его словам, предложенная на переговорах украинская модель гарантий безопасности предполагает не двусторонний договор с Россией, а многостороннее соглашение с участием пяти-семи стран. Крайне важно участие в нем ядерных держав, отметил Подоляк.

"Кроме того, мы предлагаем швейцарскую модель армии с определенным объемом резервов, которые проходят постоянное обучение. Это оптимальная модель для такой страны, как Украина, при нейтральном статусе. Детали, то есть численность вооруженных сил, как они будут развернуты, – это все как раз проговаривается", – сказал он, добавив, что приоритетом будут интересы Украины.

В комментарии LIGA.net Подоляк уточнил, что численность вооруженных сил проговаривается не в сторону сокращения.

"Не в сторону сокращения. Украина имеет и будет иметь оптимальную форму армии, которая проверена войной", – сказал он.

На уточняющий вопрос, является ли сутью идеи подготовка резерва по системе, подобной швейцарской, Подоляк ответил утвердительно.

СПРАВКА. Армия Швейцарии формируется по смешанной системе – за счет контрактников-офицеров и призывников. Призывники составляют резерв армии: службе подлежат все граждане мужского пола, она длится обычно 260 дней, распределенных на 10 лет. В 2003 году швейцарцы поддержали на референдуме реформу "Армия 21 века", которая предусматривала сокращение численности войск (из-за низкой вероятности внешней угрозы для Швейцарии), однако без сокращения в финансировании. На сегодня численность армии Швейцарии – порядка 140 000 человек при населении страны в 8,6 млн человек.

Ранее Подоляк заявил, что пока НАТО раздумывает, Украина предлагает создать собственный оборонный альянс.

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Марк Сировой

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