Подоляк о словах Пескова: Топы РФ сильно нервничают и вообще не понимают, что происходит

Российские "топы" в последнее время постоянно делают странные заявления и нервничают из-за непонимания того, чем для РФ закончится война против Украины. Об этом в эфире общенационального марафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя вчерашнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

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Вчера в интервью британским журналистам Песков признал, что Россия понесла "значительные потери" в войне против Украины и это "большая трагедия" для РФ. Он сказал, что "спецоперация" в ближайшее время может "достичь своих целей" или закончиться путем переговоров.

"В последние две недели российские топы, российская номенклатура и политические элиты постоянно делают какие-то странные заявления, то есть видно, что они очень сильно нервничают. Они вообще не понимают, что происходит", – сказал Подоляк.

Он отметил, что уже практически полтора месяца идет война, и у россиян уже вообще нет шансов победить в этой войне так, как они себе это планировали, "со своими большими понтами".

По мнению Подоляка, вчерашняя цитата Пескова показала то, что в России не понимают, как для них закончится война с той точки зрения, что они должны потерять намного больше, чем потеряли бы, если бы закончили, к примеру, неделю назад.

"Это все нервная реакция РФ и российской элиты <…> Россия видит, что с точки зрения событий на фронтах у них нет никакого преимущества. Хотя они считают, что "донбасская битва", на которую они рассчитывают, существенно улучшит их ситуативные позиции, и они смогут на переговорах себя более нагло вести – ну как Россия привыкла", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что в Украине "все готовы к тому, чтобы поставить Россию на место".

25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц войны в Украине погибли якобы около 1350 российских военных.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 7 апреля российские войска утратили почти 700 танков, 150 самолетов, 135 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 18 900.

Оксана Житнюк

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