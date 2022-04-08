UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк о словах Пескова: Топы РФ сильно нервничают и вообще не понимают, что происходит

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 10:45
Подоляк о словах Пескова: Топы РФ сильно нервничают и вообще не понимают, что происходит - Фото
Михаил Подоляк (скриншот из видеозаписи Радио Свобода)

Российские "топы" в последнее время постоянно делают странные заявления и нервничают из-за непонимания того, чем для РФ закончится война против Украины. Об этом в эфире общенационального марафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя вчерашнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера в интервью британским журналистам Песков признал, что Россия понесла "значительные потери" в войне против Украины и это "большая трагедия" для РФ. Он сказал, что "спецоперация" в ближайшее время может "достичь своих целей" или закончиться путем переговоров.

"В последние две недели российские топы, российская номенклатура и политические элиты постоянно делают какие-то странные заявления, то есть видно, что они очень сильно нервничают. Они вообще не понимают, что происходит", – сказал Подоляк.

Он отметил, что уже практически полтора месяца идет война, и у россиян уже вообще нет шансов победить в этой войне так, как они себе это планировали, "со своими большими понтами".

По мнению Подоляка, вчерашняя цитата Пескова показала то, что в России не понимают, как для них закончится война с той точки зрения, что они должны потерять намного больше, чем потеряли бы, если бы закончили, к примеру, неделю назад.

"Это все нервная реакция РФ и российской элиты <…> Россия видит, что с точки зрения событий на фронтах у них нет никакого преимущества. Хотя они считают, что "донбасская битва", на которую они рассчитывают, существенно улучшит их ситуативные позиции, и они смогут на переговорах себя более нагло вести – ну как Россия привыкла", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что в Украине "все готовы к тому, чтобы поставить Россию на место".

  • 25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц войны в Украине погибли якобы около 1350 российских военных.
  • По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 7 апреля российские войска утратили почти 700 танков, 150 самолетов, 135 вертолетов, а количество ликвидированных российских оккупантов уже достигло 18 900.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс дмитрий песков переговоры михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 