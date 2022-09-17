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Подоляк об идее Кадырова: Намобилизуют 85 000 добровольцев – получат 85 000 похоронок

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 13:04
Подоляк об идее Кадырова: Намобилизуют 85 000 добровольцев – получат 85 000 похоронок - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что инициированная Рамзаном Кадыровым "самомобилизация" регионов России не повлияет на ход войны. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Ходорковский LIVE.

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"Вы просто получите 85 000 дополнительных похоронок. Потому что война артиллерийская, война крайне интенсивная, количество получаемой нами техники увеличивается, а точность этой техники намного выше, чем у старого советского оружия, из которого стреляют по нам. Соответственно, количество людей, которые будут "демобилизованы" физическим путем, будет увеличиваться", – предупредил Подоляк.

Он считает, что в России в принципе не так много людей, желающих воевать на самом деле, а не с дивана, поэтому набрать 85 000 новых бойцов без принуждения ей не удастся.

"Исключительно непонятна цель этой войны, кроме чьих-то амбиций и желания резать-убивать", – объяснил Подоляк свое мнение.

Он предполагает, что в таких условиях Россия будет вынуждена полагаться на армию зеков, вербуемых в частную военную компанию Вагнера.

"Мне кажется, что вся мобилизация в России произойдет в тюрьмах. Там можно будет тысячи четыре еще мобилизовать и отправить на войну в Украину", – сказал Подоляк.

  • Рамзан Кадыров 15 сентября предложил российским регионам начать "самомобилизацию" и вместе завербовать 85 000 добровольцев. "Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения <...> Я считаю, что каждый руководитель региона вполне может подготовить, научить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев", – заявил Кадыров.
  • Его предложение уже поддержали главы нескольких регионов России, а также крымский гауляйтер Аксенов.
Андрій Водяний
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Россия война михаил подоляк
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