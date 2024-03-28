Подоляк: Офис президента не контролирует Telegram-каналы, это нонсенс

Советник главы ОП заявил, что только репутационные медиа должны влиять на те или иные процессы, но мир "не совсем такой, как нам бы хотелось"

Михаил Подоляк (Фото: Пресс-служба ОП)

Офис президента не контролирует ни один из Telegram-каналов, это "нонсенс". Об этом в интервью LIGA.net заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Официально говорю, что Офис президента не контролирует, я лично не контролирую Telegram-каналы. Считаю, что это вообще нонсенс – контролировать Telegram-каналы", – сказал он.

Что касается Telegram и медиа, то Подоляк считает, что "все это должно быть урегулировано" с точки зрения прозрачности и репутации.

"Чтобы вы оказали существенные влияния, абсолютно объективные, независимо от того, как я к вам отношусь, и как вы ко мне относитесь. Я не о себе лично, а о государстве в целом, об институциях", – отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк говорит, что ему хотелось бы, чтобы только репутационные медиа влияли на те или иные процессы, но мир "не совсем такой, как нам бы хотелось".

В начале сентября 2023 года изданиями NGL.media и ГРУНТ было опубликовано расследование о Трухе. Они связывают Telegram-канал с харьковским бизнесменом Владимиром Литвином, известным из скандала с "рюкзаками Авакова". В частности, как заявляют журналисты, осенью 2022 года владелец Трухи Максим Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс о заработках в Telegram, и оплату за участие нужно было переводить на счет Александры Смараковой, которая впоследствии вышла замуж за председателя Полтавской ОВ Дмитрия Лунина и взяла его фамилию.

Впоследствии Лунин подтвердил, что часть владельцев Telegram-канала Труха являются бизнес-партнерами его супруги.

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