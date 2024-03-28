Подоляк: Офіс президента не контролює Telegram-канали, це нонсенс
Офіс президента не контролює жодний з Telegram-каналів, це "нонсенс". Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Офіційно говорю, що Офіс президента не контролює, я особисто не контролюю Telegram-канали. Вважаю, що це взагалі нонсенс — контролювати Telegram-канали", — сказав він.
Щодо Telegram та медіа загалом, Подоляк вважає, що "все це має бути врегульовано" з погляду прозорості та репутації.
"Щоб ви мали суттєві впливи, абсолютно об'єктивні, незалежно від того, як я до вас ставлюсь, і як ви до мене ставитесь. Я не про себе особисто, а про державу в цілому, про інституції", — зазначив радник голови Офісу президента.
Подоляк каже, що йому хотілося б, щоб тільки репутаційні медіа впливали на ті чи інші процеси, але світ "не зовсім такий, як нам би хотілося".
- На початку вересня 2023 року виданнями NGL.media і ҐРУНТ було опубліковане розслідування про Труху. Вони пов'язують Telegram-канал із харківським бізнесменом Володимиром Литвином, відомим зі скандалу з "рюкзаками Авакова". Зокрема, як заявляють журналісти, восени 2022 року власник Трухи Максим Лавриненко з колегами запустили онлайн-курс про заробітки у Telegram, і оплату за участь треба було переказувати на рахунок Олександри Смаракової, яка згодом вийшла заміж за голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і взяла його прізвище.
- Згодом Лунін підтвердив, що частина власників Telegram-каналу Труха є бізнес-партнерами його дружини.
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