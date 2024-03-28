Подоляк: Офіс президента не контролює Telegram-канали, це нонсенс

Радник голови ОП заявив, що тільки репутаційні медіа мають впливати на ті чи інші процеси, але світ "не зовсім такий, як нам би хотілося"

Михайло Подоляк (Фото: Пресслужба ОП)

Офіс президента не контролює жодний з Telegram-каналів, це "нонсенс". Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив радник голови ОП Михайло Подоляк.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Офіційно говорю, що Офіс президента не контролює, я особисто не контролюю Telegram-канали. Вважаю, що це взагалі нонсенс — контролювати Telegram-канали", — сказав він.

Щодо Telegram та медіа загалом, Подоляк вважає, що "все це має бути врегульовано" з погляду прозорості та репутації.

"Щоб ви мали суттєві впливи, абсолютно об'єктивні, незалежно від того, як я до вас ставлюсь, і як ви до мене ставитесь. Я не про себе особисто, а про державу в цілому, про інституції", — зазначив радник голови Офісу президента.

Подоляк каже, що йому хотілося б, щоб тільки репутаційні медіа впливали на ті чи інші процеси, але світ "не зовсім такий, як нам би хотілося".

На початку вересня 2023 року виданнями NGL.media і ҐРУНТ було опубліковане розслідування про Труху. Вони пов'язують Telegram-канал із харківським бізнесменом Володимиром Литвином, відомим зі скандалу з "рюкзаками Авакова". Зокрема, як заявляють журналісти, восени 2022 року власник Трухи Максим Лавриненко з колегами запустили онлайн-курс про заробітки у Telegram, і оплату за участь треба було переказувати на рахунок Олександри Смаракової, яка згодом вийшла заміж за голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і взяла його прізвище.

Згодом Лунін підтвердив, що частина власників Telegram-каналу Труха є бізнес-партнерами його дружини.

Читайте також: Імперія ГРУ РФ скинула маски. Як працюють анонімні Telegram-канали під час великої війни