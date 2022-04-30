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Подоляк опроверг сведения Лаврова. На переговорах с Россией отмена санкций не обсуждается

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30.04.2022, 18:28
Подоляк опроверг сведения Лаврова. На переговорах с Россией отмена санкций не обсуждается - Фото
Михаил Подоляк (фото: пресс-служба Офиса президента)

На украинско-российских переговорах не обсуждается проблематика глобальных международных санкций против России, так как не устранены причины их введения. Об этом в комментарии LIGA.net сказал участник переговорного процесса, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя соответствующее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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Вчера Лавров заявил, что в повестке дня переговоров якобы "вопросы денацификации, признания новых геополитических реалий, отмены санкций, статуса русского языка и другие". Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Подоляк отметил, что Лавров не входит в российскую переговорную группу, поэтому советника главы ОП "несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь, и что не видишь изнутри процесса".

"Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан", – сказал Подоляк.

"Отмена санкций", по его словам, также не обсуждается.

"В-третьих, и уж точно в рамках переговорного процесса совершенно не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении РФ. Так как до сих пор не устранена причина для их введения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета", – сказал член украинской переговорной группы.

Он также обратил внимание, что санкции не могут обсуждаться без участия тех стран, которые их вводили "в ответ на абсолютно варварское поведение России". И именно они вместе с Украиной будут решать, когда и какие решения по санкциям принимать, подчеркнул Подоляк.

"Поэтому приходится, в который уже раз, настоятельно рекомендовать представителям Российской Федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и хоть немного соответствующими реальному ходу переговорного процесса", – сказал он.

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Вадим Ребрина
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