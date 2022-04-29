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Подоляк выделил две причины замедления переговоров с Россией

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 10:24
Подоляк выделил две причины замедления переговоров с Россией - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Переговоры с Россией замедлились по двум причинам – из-за зверств российских военных под Киевом и наличия у РФ ресурса для продолжения боевых действий. Об этом в интервью Радио Свобода заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, в некоторой степени можно говорить, что переговорный процесс стал идти медленнее. Он объяснил, что после Стамбульского коммюнике Украина получила абсолютно исчерпывающие материалы о прямых военных преступлениях РФ под Киевом.

"Это – первое, что существенно повлияло на эмоциональный фон", – сказал он.

Подоляк добавил, что вторая составляющая – у России еще достаточно (кто бы что ни говорил) ресурсов, чтобы продолжать активные боевые действия на востоке Украины.

"Они хотят одержать определенные тактические победы, чтобы показать, что воевать они умеют, чтобы их продолжали бояться. Пока я не вижу оснований для очной встречи", – подытожил советник главы ОП.

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Марк Сировой
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