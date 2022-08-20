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Подоляк отреагировал на заявление РФ о химоружии против оккупантов: Меньше пить надо

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 22:27
Подоляк отреагировал на заявление РФ о химоружии против оккупантов: Меньше пить надо - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление Минобороны РФ о якобы применении Украиной химоружия против российских оккупантов в Запорожской области. Он предупредил оккупантов, что "чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии россии" может приводить к непредсказуемым последствиям".

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Подоляк написал, что внимательно ознакомился с заявлением Минобороны РФ по отравлению российских военных в украинском городе Васильевка Запорожской области и обвинением Украины в использовании химического оружия.

Он отметил, что россияне говорят об этом со всей серьезностью.

"Можем сказать такое (тоже серьезно):

— Чрезмерное употребление дешевого нелицензионного алкоголя в 40-градусную жару вместе с просроченными сухпайками "армии россии" совершенно точно может приводить к непредсказуемым последствиям. Украинская земля никогда не будет гостеприимной российским оккупантам. Бесконечная рвота – это еще лучшее, что может вас здесь ждать. Однако понимаем, что ждать от вас адекватности — не ко времени, поэтому продолжайте рассказывать "басни доброй воли" о масштабном использовании "алкогольного химического оружия", – написал Подоляк.

Ранее сегодня Минобороны РФ заявило, что оккупанты, воевавшие в Запорожской области, "доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления". Там считают, что якобы против военных был применен ботулотоксин типа "В", российские военные медики якобы подтвердили наличие яда искусственного происхождения в организме госпитализированных.

  • Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что российский диктатор Владимир Путин не будет использовать ядерное оружие против Украины, однако может ударить химическим.
Вадим Ребрина
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Россия химоружие михаил подоляк
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