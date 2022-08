Подоляк показал выжженные поля: Украине нужно оружие для экзорцизма – видео

Украине нужно оружие для "экзорцизма" – чтобы "отправить в чистилище" российскую нечисть. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он опубликовал видео с выжженными полями. По его словам, это и есть лицо русского мира – разрушения, смерть и опустошение.

"Самое большое желание России – увидеть такой Европу. Линия разграничения между нашим миром и адом проходит в Украине, и мы отправим нечисть обратно в чистилище. Нужно только оружие для экзорцизма", – написал Подоляк.

Burnt fields in Ukraine. This is the face of the "Russian world": destruction, death and devastation. ;s greatest desire is to see Europe that way. Dividing line between our world and hell is now in and we will send the evil back to purgatory. Only exorcism weapons required. pic.twitter.com/QHbQjcXIkY