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Подоляк показал выжженные поля: Украине нужно оружие для экзорцизма – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 11:42
Подоляк показал выжженные поля: Украине нужно оружие для экзорцизма – видео - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео 24 канала)

Украине нужно оружие для "экзорцизма" – чтобы "отправить в чистилище" российскую нечисть. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он опубликовал видео с выжженными полями. По его словам, это и есть лицо русского мира – разрушения, смерть и опустошение.

"Самое большое желание России – увидеть такой Европу. Линия разграничения между нашим миром и адом проходит в Украине, и мы отправим нечисть обратно в чистилище. Нужно только оружие для экзорцизма", – написал Подоляк.

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Марк Сировой
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