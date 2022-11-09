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Подоляк посоветовал Пескову искать адвоката из-за его поездки в оккупированный Луганск

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 15:56
Подоляк посоветовал Пескову искать адвоката из-за его поездки в оккупированный Луганск - Фото
Михаил Подоляк (фото - Офис президента)

Российские пропагандистские СМИ сообщили о поездке пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова во временно оккупированный Луганск. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net выразил убеждение, что Песков будет привлечен к уголовной ответственности.

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По данным российских пропагандистов, Песков в Луганске провел тренинг для местных "журналистов" и "пресс-служб".

"Посещение субъектом Песковым Луганска или любых других оккупированных городов Украины следует рассматривать исключительно через призму Уголовного кодекса", – отметил Подоляк.

Он напомнил, что незаконное пересечение международно признанных границ Украины, совершенное умышленно, с рядом отягощающих факторов, предусматривает уголовную ответственность.

"Дальнейший разговор прост: подозрение – мера пресечения – международный розыск – обвинительный акт – суд – приговор. Поскольку Украина является правовым государством, где существует презумпция невиновности и право на защиту, рекомендуем господину Пескову уже начинать искать адвоката и готовиться для дачи показаний по этому поводу. Так же как и другим официальным лицам РФ", – сказал советник главы ОП.

"Нужно возвращать мир к международному праву, а не делать акценты на фейковых политических составляющих", – добавил он.

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Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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Луганск дмитрий песков михаил подоляк
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