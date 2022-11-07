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Пригожин обвиняет в неудачах Шойгу и Герасимова, те кивают на Путина — ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 16:25
Пригожин обвиняет в неудачах Шойгу и Герасимова, те кивают на Путина — ЦНС - Фото
Евгений Пригожин (скрин из видео)

Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщает, что в среде высшего военного руководства РФ нарастают противоречия. Российский олигарх и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвиняет в провалах министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, а те в свою очередь кивают на диктатора Владимира Путина.

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По мере того как РФ стремительно теряет личный состав регулярных войск, все больший вес приобретают ЧВК и "кадыровцы", отмечают в ЦНС. На временно оккупированных территориях юга Украины большую часть войск уже составляют мобилизованные. Стремительно разрастается численность ПВК Вагнера.

"Согласно имеющейся информации, в среде высшего военного руководства России нарастают противоречия. Пригожин обвиняет в провалах шойгу и герасимова, а те в свою очередь кивают на путина. Параллельно кадыров и его полевые командиры формируют на временно оккупированных территориях свою бизнес-сеть и получают все больше власти", – говорится в сообщении.

По информации ЦНС, состоялась неофициальная встреча Пригожина и главы администрации Путина Антона Вайно, где обсуждались неудачи россиян в Украине.

Пригожин, по данным Центра, настаивает, что Шойгу должен понести ответственность. Однако во время разговора участники также озвучивали мысли о негативном влиянии Путина на войну, ведь он в личном порядке может менять планы военных и вмешиваться в тактический уровень планирования.

В ЦНС отмечают, что Пригожин создает полноценную армию, которой он сам и руководит.

"Деградация политических элит России приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении. В России приходит момент, когда отдельные политические игроки усиливают свои собственные позиции. Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие ЧВК к этому и ведет", – резюмировали в Центре.

  • 1 ноября Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ — он позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.
  • 6 ноября Пригожин сообщил, что откроет центры подготовки наемников, и потребовал, чтобы владельцы предприятий обеспечивали ему поток добровольцев.
Вадим Ребрина
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война чвк вагнера владимир путин евгений пригожин валерий герасимов сергей шойгу
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