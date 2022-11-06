UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пригожин открывает центры подготовки "самцов" для ЧВК Вагнера и требует добровольцев – НГ

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 13:44
Пригожин открывает центры подготовки
Евгений Пригожин (Фото – ресурс оккупантов)

Основатель частной военной компании Вагнера, известный как "повар Путина" Евгений Пригожин сообщил, что откроет центры подготовки наемников и потребовал, чтобы владельцы предприятий обеспечивали ему приток добровольцев. Об этом сообщает российское оппозиционное издание Новая газета со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, центры подготовки наемников откроют в Курской и Белгородской областях.

По словам Пригожина, финансировать эти центры он собирается без помощи федерального или регионального бюджетов, но "добровольцев" ему должен поставлять местный бизнес. 

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжат свою трудовую деятельность. И так по кругу – один неделю в окопах, три дома и на производстве", – заявил Пригожин.

Читайте также: Зеки составляют большую часть наемников ЧВК Вагнера на войне в Украине – ISW

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера евгений пригожин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 