Пригожин открывает центры подготовки "самцов" для ЧВК Вагнера и требует добровольцев – НГ

Основатель частной военной компании Вагнера, известный как "повар Путина" Евгений Пригожин сообщил, что откроет центры подготовки наемников и потребовал, чтобы владельцы предприятий обеспечивали ему приток добровольцев. Об этом сообщает российское оппозиционное издание Новая газета со ссылкой на пресс-службу Пригожина.

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Как отмечается, центры подготовки наемников откроют в Курской и Белгородской областях.

По словам Пригожина, финансировать эти центры он собирается без помощи федерального или регионального бюджетов, но "добровольцев" ему должен поставлять местный бизнес.

"Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 – половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжат свою трудовую деятельность. И так по кругу – один неделю в окопах, три дома и на производстве", – заявил Пригожин.

1 ноября сообщалось, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ, позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.

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Наталія Медведєва

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