Подоляк: Страшилки России о холодной зиме являются пшиком, как и план газового шантажа
02.09.2022, 17:19
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "страшилки России о холодной зиме" в Европе "являются пшиком". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, сентябрь только начался, а газовые хранилища в странах Европы уже заполнены "почти до отказа".
Он отметил, что в "очередной раз оказалось, что российские страшилки о холодной зиме являются пшиком", как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче.
"Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз", — написал он.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюзу пришло время установить предельные цены на российский газ, который поступает в Европу по Северному потоку.
- 19 августа Газпром решил остановить Северный поток с 31 августа на три дня. 25 августа из-за шантажа России цена на газ в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров.
- 28 августа норвежская Rystad Energy заявила, что Россия ежедневно сжигает около 4,34 млн куб. м газа, который могла бы поставлять в Германию через Северный поток.
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