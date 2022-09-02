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Подоляк: Страшилки России о холодной зиме являются пшиком, как и план газового шантажа

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 17:19
Подоляк: Страшилки России о холодной зиме являются пшиком, как и план газового шантажа - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "страшилки России о холодной зиме" в Европе "являются пшиком". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, сентябрь только начался, а газовые хранилища в странах Европы уже заполнены "почти до отказа".

Он отметил, что в "очередной раз оказалось, что российские страшилки о холодной зиме являются пшиком", как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче. 

"Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз", — написал он. 

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Дмитро Гриниченко
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Россия война евросоюз михаил подоляк газовый шантаж
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