Подоляк: Страшилки России о холодной зиме являются пшиком, как и план газового шантажа

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "страшилки России о холодной зиме" в Европе "являются пшиком". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, сентябрь только начался, а газовые хранилища в странах Европы уже заполнены "почти до отказа".

Он отметил, что в "очередной раз оказалось, что российские страшилки о холодной зиме являются пшиком", как и план газового шантажа Европы и принуждения к сдаче.

"Все же идет по плану, да? Наверное, план такой: свободная Украина и энергонезависимый Евросоюз", — написал он.

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Дмитро Гриниченко

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