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Подозреваемым в организации наркосиндиката оказался член УКРОПа

Подозреваемым в организации наркосиндиката оказался член УКРОПа - Фото
Фото: Нацполиция
27.11.2019, 16:54

Партия уже заявила об исключении Феденишина из своих рядов

Подозреваемым в организации преступной группы наркоторговцев оказался депутат Лопатинской объединенной территориальной общины Львовской области от партии УКРОП Сергей Феденишин. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Как выяснилось, задержанный - Феденишин Сергей - баллотировался от нашей партии на выборах в Лопатинской ОТО", - сказано в сообщении.

В партии заявили, что с сегодняшнего дня Феденишин больше не является членом УКРОПА.

"Хотим подчеркнуть, что УКРОП категорически осуждает любые преступления, связанные с хранением, производством или сбытом наркотиков. Именно поэтому сегодня мы исключаем Сергея Феденишина из рядов УКРОПа", - сказано в сообщении.

Вчера Нацполиция сообщила, что в результате масштабной спецоперации разоблачен синдикат наркоторговцев и изъяты наркотики на сумму 25 млн грн. Задержаны двое подозреваемых в организации, один из них - депутат ОТО, и 17 подозреваемых в участии в преступной группе, а ранее в Беларуси были задержаны еще двое подозреваемых.

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Синдикат наркотики депутат укроп сергей феденишин
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