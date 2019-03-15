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15.03.2019, 20:50

Подозреваемый в попытке подкупа кандидата вышел из СИЗО

Подозреваемый в попытке подкупа кандидата вышел из СИЗО - Фото
Тарас Костанчук (фото - аккаунт в Facebook)

Залог, по словам адвоката, внесли более 20 человек

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Глава Партии защитников Украины Тарас Костанчук, которого подозревают в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко, освобожден из СИЗО после внесения залога в размере 4 миллиона гривень. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил адвокат подозреваемого Евгений Музычук.

Залог, по его словам, внесли более 20 человек.

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"Залог внесло много людей, больше 20 людей. Это друзья, знакомые, малознакомые, которые узнали о ситуации", - сказал Музычук.

Залоговую сумму за Костанчука внесли 11 марта, на следующий день он вышел из СИЗО.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что двое человек были задержаны непосредственно во время передачи денежных средств за отказ Юрия Тимошенко от участия в выборах главы государства. Ему за это предлагали 5 млн гривень.

Костанчук заявил о провокации против него.

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Теги: подкуп, юрий тимошенко, тарас костанчук
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