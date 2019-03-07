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07.03.2019, 00:12

Задержан второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата: фото

Задержан второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата: фото - Фото
Юрий Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Юрий Тимошенко предлагали 5 млн грн за отказ от участия в выборах

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Задержан второй подозреваемый в попытке подкупа народного депутата - кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Ранее сегодня сотрудники ГПУ, ГБР и СБУ, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по статье о препятствовании осуществлению избирательного права, задержали председателя одной из политических партий непосредственно во время попытки передачи одному из народных депутатов - кандидату в президенты денежных средств за отказ последнего от участия в выборах гаранта государства.

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Задержанных подозревают в том, что они, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты отказаться от участия в президентских выборах и предлагали ему за это 5 млн грн.

Кандидат в президенты (как ранее сообщил генпрокурор Юрий Луценко, речь идет о Юрии Тимошенко) обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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Теги: гпу, выборы, подкуп, юрий тимошенко
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