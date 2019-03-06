ГПУ: При попытке подкупа кандидата Тимошенко поймали главу партии

Юрий Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сотрудники ГПУ, ГБР и СБУ, в ходе досудебного расследования в уголовном производстве по статье о препятствовании осуществлению избирательного права, задержали председателя одной из политических партий непосредственно во время попытки передачи одному из народных депутатов - кандидату в президенты денежных средств за отказ последнего от участия в выборах гаранта государства. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

На вопрос корреспондента LIGA.net, главу какой именно партии задержали, представитель Генпрокуратуры ответить отказалась, но сказала, что личность второго подозреваемого уже установлена и в данным момент его активно ищут.

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Отмечается, что задержанного и пазыскиваемого подозревают в том, что они, действуя умышленно, по предварительному сговору между собой, незаконным способом склоняли кандидата в президенты отказаться от участия в президентских выборах и предлагали ему за это 5 млн грн.

Кандидат в президенты (как ранее сообщил генпрокурор Юрий Луценко, речь идет о Юрии Тимошенко) обратился с соответствующим заявлением в ГПУ.