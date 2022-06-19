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Подростки из Украины смогут въезжать в Британию без сопровождения взрослых

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 21:10
Подростки из Украины смогут въезжать в Британию без сопровождения взрослых - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - пресс-служба Европарламента)

Великобритания намерена изменить визовые правила и разрешить въезд в страну несовершеннолетним украинцам без сопровождения взрослых, сообщает в Twitter редактор отдела внутренней политики The Times.

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Действующее сейчас правило запрещает въезд в Великобританию лицам младше 18 лет без сопровождения родителей или опекунов.

Такое решение даст возможность сотням детей и подростков из числа беженцев въехать в Великобританию.

  • 17 июня на брифинге в Киеве премьер-министр Великобритании заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Великобритания будет продолжать поставлять оружие, чтобы ВСУ смогли выгнать российского агрессора из Украины. 
Сергей Бережной
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Великобритания беженцы визы
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