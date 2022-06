Подростки из Украины смогут въезжать в Британию без сопровождения взрослых

Великобритания намерена изменить визовые правила и разрешить въезд в страну несовершеннолетним украинцам без сопровождения взрослых, сообщает в Twitter редактор отдела внутренней политики The Times.

Действующее сейчас правило запрещает въезд в Великобританию лицам младше 18 лет без сопровождения родителей или опекунов.

Такое решение даст возможность сотням детей и подростков из числа беженцев въехать в Великобританию.

Excl: Ministers will finally change visa rules to allow unaccompanied Ukrainian children and teenagers come to the UK.



The current rules bar under-18s who aren't with a parent or guardian from coming to the UK, leaving hundreds stranded and in danger of Russian aggression: pic.twitter.com/bUQjO1Ll5q