Подростки из Украины смогут въезжать в Британию без сопровождения взрослых

Великобритания намерена изменить визовые правила и разрешить въезд в страну несовершеннолетним украинцам без сопровождения взрослых, сообщает в Twitter редактор отдела внутренней политики The Times.

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Действующее сейчас правило запрещает въезд в Великобританию лицам младше 18 лет без сопровождения родителей или опекунов.

Такое решение даст возможность сотням детей и подростков из числа беженцев въехать в Великобританию.

Excl: Ministers will finally change visa rules to allow unaccompanied Ukrainian children and teenagers come to the UK.



The current rules bar under-18s who aren't with a parent or guardian from coming to the UK, leaving hundreds stranded and in danger of Russian aggression: pic.twitter.com/bUQjO1Ll5q — Matt Dathan (@matt_dathan) June 19, 2022

17 июня на брифинге в Киеве премьер-министр Великобритании заявил, что его страна хочет "обеспечить стратегическую выносливость" Украины. Великобритания будет продолжать поставлять оружие, чтобы ВСУ смогли выгнать российского агрессора из Украины.

Сергей Бережной

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