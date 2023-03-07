Подрыв Северных потоков. США: Не забегайте вперед, расследование продолжается

В администрации США призвали "не забегать вперед" с предположениями о диверсии на газопроводах Северный поток, поскольку ни одно из расследований пока не завершено. Об этом сказал на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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Кирби ответил на вопрос о публикации в The New York Times, где со ссылкой на источники в американской разведке сообщалось, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море якобы провели некие "проукраинские группы".

Он сказал, что все три расследования диверсий на Северных потоках продолжаются, эти расследования ведут разные страны, и ни одно из расследований пока не пришло к определенным заключениям.

"Насколько я знаю, ни одна из этих трех стран не объявила публично о своих результатах... Мы считаем, и президент это сказал прямо, что это был акт саботажа, но мы должны сначала закончить расследования, и только после этого мы будем рассматривать дальнейшие действия", – сказал Кирби.

7 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к "казусу" в Балтийском море с газопроводами Северный поток и не владеет информацией о "проукраинских группах" диверсантов.

В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе в этом сомневаются.

3 марта 2023 года было заявлено, что Россия собирается законсервировать поврежденные взрывами газопроводы СП-1 и СП-2 и не будет их восстанавливать.

Сергій Бережний

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