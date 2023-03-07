Подрыв Северных потоков. США: Не забегайте вперед, расследование продолжается
В администрации США призвали "не забегать вперед" с предположениями о диверсии на газопроводах Северный поток, поскольку ни одно из расследований пока не завершено. Об этом сказал на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Кирби ответил на вопрос о публикации в The New York Times, где со ссылкой на источники в американской разведке сообщалось, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море якобы провели некие "проукраинские группы".
Он сказал, что все три расследования диверсий на Северных потоках продолжаются, эти расследования ведут разные страны, и ни одно из расследований пока не пришло к определенным заключениям.
"Насколько я знаю, ни одна из этих трех стран не объявила публично о своих результатах... Мы считаем, и президент это сказал прямо, что это был акт саботажа, но мы должны сначала закончить расследования, и только после этого мы будем рассматривать дальнейшие действия", – сказал Кирби.
7 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к "казусу" в Балтийском море с газопроводами Северный поток и не владеет информацией о "проукраинских группах" диверсантов.
- В сентябре 2022 года на трассе газопроводов Северный поток произошли взрывы, после чего три из четырех нитей трубопровода стали непригодными для эксплуатации. Одна нить Северного потока-2, по российской информации, осталась в рабочем состоянии, хотя в Европе в этом сомневаются.
- 3 марта 2023 года было заявлено, что Россия собирается законсервировать поврежденные взрывами газопроводы СП-1 и СП-2 и не будет их восстанавливать.
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