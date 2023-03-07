UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подрыв Северных потоков. США: Не забегайте вперед, расследование продолжается

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2023, 21:54
Подрыв Северных потоков. США: Не забегайте вперед, расследование продолжается - Фото
Джон Кирби (фото - ЕРА)

В администрации США призвали "не забегать вперед" с предположениями о диверсии на газопроводах Северный поток, поскольку ни одно из расследований пока не завершено. Об этом сказал на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Кирби ответил на вопрос о публикации в The New York Times, где со ссылкой на источники в американской разведке сообщалось, что диверсию на газопроводах Северный поток в Балтийском море якобы провели некие "проукраинские группы".

Он сказал, что все три расследования диверсий на Северных потоках продолжаются, эти расследования ведут разные страны, и ни одно из расследований пока не пришло к определенным заключениям.

"Насколько я знаю, ни одна из этих трех стран не объявила публично о своих результатах... Мы считаем, и президент это сказал прямо, что это был акт саботажа, но мы должны сначала закончить расследования, и только после этого мы будем рассматривать дальнейшие действия", – сказал Кирби.

7 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к "казусу" в Балтийском море с газопроводами Северный поток и не владеет информацией о "проукраинских группах" диверсантов. 

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
расследование белый дом северный поток диверсия саботаж джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 