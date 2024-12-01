Подсанкционный российский миллиардер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования

Усманова избрали президентом FIE на конгрессе организации в Ташкенте 30 ноября, он получил 120 голосов

Алишер Усманов (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Находящийся под санкциями Евросоюза российский миллиардер Алишер Усманов возглавил Международную федерацию фехтования. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования Украины, а также пишет Bloomberg.

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В октябре этого года Усманов стал кандидатом на этот пост, когда получил поддержку 103 из 156 стран-членов, в том числе некоторых из ЕС, отмечает издание.

Усманова избрали президентом FIE на конгрессе организации в Ташкенте 30 ноября, он получил 120 голосов. Его оппонент, 58-летний шведский фехтовальщик Отто Дракенберг, получил поддержку 46 делегатов.

"Я благодарен международной семье фехтовальщиков за доверие и поддержку, которая убедила меня в том, что мое решение баллотироваться на пост президента FIE является правильным", – заявил миллиардер узбекского происхождения.

В Федерации фехтования Украины опубликовали сообщение, в котором выразили возмущение таким решением.

"Назначение местом проведения Конгресса город Ташкент, Узбекистан – родины Усманова, заблаговременное распространение руководством FIE письма, о поддержке Усманова более чем 100 национальными федерациями свидетельствовало о заранее написанном сценарии", – прокомментировали в ФФУ.

Усманов попал в санкционный список Евросоюза в 2022 году – почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особо тесные связи" с Владимиром Путиным и активно поддерживает дестабилизацию Украины. Бизнесмен отрицал эти утверждения. Он настаивал на том, что в список его включили только из-за его большого состояния, отрицал какие-то особые связи с Путиным и свое влияние на политические решения, принимаемые российскими властями.

В сентябре 2023 года Европейский союз перестал использовать слово "олигарх" в отношении Усманова.