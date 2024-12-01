Підсанкційний російський мільярдер Усманов очолив Міжнародну федерацію фехтування

Усманова обрали президентом FIE на конгресі організації у Ташкенті 30 листопада, він отримав 120 голосів

Алішер Усманов (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Російський мільярдер Алішер Усманов, який перебуває під санкціями Євросоюзу, очолив Міжнародну федерацію фехтування. Про це повідомили у пресслужбі Федерації фехтування України, а також пише Bloomberg.

У жовтні цього року Усманов став кандидатом на цю посаду, коли отримав підтримку 103 зі 156 країн-членів, зокрема деяких з ЄС, зазначає видання.

Усманова обрали президентом FIE на конгресі організації у Ташкенті 30 листопада, він отримав 120 голосів. Його опонент, 58-річний шведський фехтувальник Отто Дракенберг, отримав підтримку 46 делегатів.

"Я вдячний міжнародній сім’ї фехтувальників за довіру та підтримку, яка переконала мене в тому, що моє рішення балотуватися на посаду президента FIE є правильним", – заявив мільярдер узбецького походження.

У Федерації фехтування України опублікували допис, у якому висловили обурення таким рішенням.

"Призначення місцем проведення Конгресу місто Ташкент, Узбекистан – батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій", – прокоментували у ФФУ.

Усманов потрапив до санкційного списку Євросоюзу у 2022 році – майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Рішення було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з Володимиром Путіним та активно підтримує дестабілізацію України. Бізнесмен заперечував ці твердження. Він наполягав на тому, що до списку його включили лише через його великий статок, заперечував якісь особливі зв'язки з Путіним і свій вплив на політичні рішення, які ухвалює російська влада.

У вересні 2023 року Європейський союз перестав використовувати слово "олігарх" щодо Усманова.