Пограничники могут не пускать в Украину с георгиевскими лентами

Иллюстративное фото

С середины апреля и до празднования Дня победы на границе Украины традиционно растет количество путешественников-нарушителей, которые пропагандируют георгиевскую символику, в связи с чем Государственная пограничная служба напоминает: нередки случаи отказа иностранцам во въезде в Украину с георгиевскими лентами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Пограничники также напоминают, что изготовление и пропаганда таких лент в Украине – это нарушение. За публичное их ношение или изображение предусмотрен штраф в размере от 50 о 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов с ее изображением.

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При попытке въезда в Украину с георгиевской лентой пограничники могут отказать во въезде в страну на три года, а также уведомят Нацполицию о происшествии.

В феврале этого года сообщалось, что Украина в последнее время стала чаще отказывать гражданам Израиля в пересечении границы.