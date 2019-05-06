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06.05.2019, 19:10

Пограничники могут не пускать в Украину с георгиевскими лентами

Пограничники могут не пускать в Украину с георгиевскими лентами - Фото
Иллюстративное фото

За публичное ношение или изображение георгиевской ленты предусмотрен штраф в размере от 50 о 150 необлагаемых минимумов

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С середины апреля и до празднования Дня победы на границе Украины традиционно растет количество путешественников-нарушителей, которые пропагандируют георгиевскую символику, в связи с чем Государственная пограничная служба напоминает: нередки случаи отказа иностранцам во въезде в Украину с георгиевскими лентами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Пограничники также напоминают, что изготовление и пропаганда таких лент в Украине – это нарушение. За публичное их ношение или изображение предусмотрен штраф в размере от 50 о 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленты или предметов с ее изображением.

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При попытке въезда в Украину с георгиевской лентой пограничники могут отказать во въезде в страну на три года, а также уведомят Нацполицию о происшествии.

В феврале этого года сообщалось, что Украина в последнее время стала чаще отказывать гражданам Израиля в пересечении границы. 

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Теги: пограничники, гпсу, георгиевская лента
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