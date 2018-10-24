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24.10.2018, 14:47

Пограничники пояснили, почему пустили в Украину делегацию РФ

Пограничники пояснили, почему пустили в Украину делегацию РФ - Фото
Фото: скриншот с видео

На собеседовании при пересечении границы россияне утверждали, что вообще в Крыму ни разу не были, говорят в Госпогранслужбе

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В Госпогранслужбе пояснили, что у них не было оснований не пускать на территорию Украины членов российской делегации, участвовавшей в заседании украинско-российской комиссии, которое призвал прекратить народный депутат Рефат Чубаров. Об этом в комментарии Укринформу сказал спикер ГПСУ Олег Слободян.

Сегодня Чубаров призвал немедленно прекратить работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море, так как в составе российской делегации есть, по его мнению, "преступники", которые незаконно посещали оккупированный Крым. В частности, Чубаров сказал, что это делал глава делегации Росрыбхозяйства Игорь Рулев. Также депутат заявил, что у него есть информация о незаконном посещении Крыма еще тремя членами российской делегации.

Кроме того Чубаров обратил внимание, что в заседании комиссии принимает участие приглашенный, по его словам, украинской стороной дипломат из посольства РФ в Киеве. 

Представитель украинских пограничников сказал, что прибывших из РФ членов российской делегации нет в базе данных россиян, которые незаконно въезжали в Крым. Сами они на собеседовании утверждали, что "в Крым не ездили, и вообще там никогда не были".

"В базе данных не обо всех гражданах РФ есть информация о посещении ими оккупированного Крыма. В данном случае, когда эти лица пересекали границу, то у нас не было убедительных доказательств, что они посещали оккупированный полуостров", - сказал Слободян.

Он также отметил, что решение о выдворении из Украины принимает Нацполиция и Миграционная служба.

12 октября вступило в силу решение СНБО о неотложных мерах защиты национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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Теги: Крым, гпсу, комиссия, пограничник
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