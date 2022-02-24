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Пожары на складах и воинских частях: данные ГСЧС о последствиях обстрелов РФ

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 08:27
дополнено

Госслужба по чрезвычайным ситуациям опубликовала оперативную информацию о последствиях вражеских обстрелов на территории Украины по состоянию на 07:00.

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В Хмельницкой области в результате артобстрела произошло возгорание состава ГСМ воинской части г. Староконстантинов.

В Днепропетровской области в Краснополье и Марганце – пожар на военных складах.

В Винницкой области в Тульчине и селе Бохан – пожары в воинских частях.

В Луцке взорвана телебашня.

В Киевской области – пожар на территории воинской части вблизи города Бровары.

Также в ГСЧС сообщили о захвате сел Городище и Меловое Луганской области.

ДОПОЛНЕНО.

- обстрелы аэродрома в Луцке (травмировано одно лицо ГСЧС);
- возгорание на военных складах с. Радушинцы Полтавской области, с. Россошков Черкасской области;
- обстреляна военная часть в с. Каменка-Бузкая Львовской области.
– с. Ивница Житомирской области – попадание снаряда на территорию военного состава;
– Ивано-Франковск – попадание снаряда в воинскую часть;
- объявлен сигнал "Воздушная тревога" в г. Полтава;
- в Хмельницком попадание во взлетную полосу военного аэродрома;
- в результате обстрелов возникло возгорание семи частных жилых домов в г. Мариуполь, попадание снаряда на аэродром г. Краматорск;
- г. Луцк – поврежден АЦ 25 ДПРЧ (пострадавших нет);
- г. Нежин – проводятся работы по деблокированию из-под завалов предварительно 6 человек на аэродроме.

Оксана Житнюк
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война ГСЧС
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