Покровск ночью попал под ракетный обстрел: повреждены дома и центральная площадь
18.02.2023, 09:36
Фото: Павел Кириленко / Telegram
Город Покровск в Донецкой области ночью попал под ракетные обстрелы, сообщил председатель обладминистрации Павел Кириленко.
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"К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", – рассказал он.
За сутки в области погибли три мирных жителя.
- 15 февраля в результате российского удара по многоквартирному дому в Покровске погибли три человека, еще 11 были ранены.
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