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Покровск ночью попал под ракетный обстрел: повреждены дома и центральная площадь

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 09:36
Покровск ночью попал под ракетный обстрел: повреждены дома и центральная площадь - Фото
Фото: Павел Кириленко / Telegram

Город Покровск в Донецкой области ночью попал под ракетные обстрелы, сообщил председатель обладминистрации Павел Кириленко.

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"К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", – рассказал он.

Покровск ночью попал под ракетный обстрел: повреждены дома и центральная площадь

Покровск ночью попал под ракетный обстрел: повреждены дома и центральная площадь

За сутки в области погибли три мирных жителя.

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Андрій Водяний
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Донецкая область война ракетный удар Покровск
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