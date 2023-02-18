Покровск ночью попал под ракетный обстрел: повреждены дома и центральная площадь

Город Покровск в Донецкой области ночью попал под ракетные обстрелы, сообщил председатель обладминистрации Павел Кириленко.

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"К счастью, обошлось без жертв, однако есть разрушения: повреждены шесть жилых домов, три образовательных учреждения и центральная площадь", – рассказал он.

За сутки в области погибли три мирных жителя.

15 февраля в результате российского удара по многоквартирному дому в Покровске погибли три человека, еще 11 были ранены.

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Андрій Водяний

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