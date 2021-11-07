Покушение на премьера Ирака: Украина заявила о "решительном осуждении"

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими 7 ноября. Пресс-служба МИД заявила о "решительном осуждении" данного инцидента.

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В украинском ведомстве заявили о "решительном осуждении" покушения на Мустафу Аль-Кадими, призвав политические силы Ирака к сдержанности, диалогу и обеспечению реализации воли иракского народа, которую он проявил на недавних выборах.

"Уверены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства", – заявили в МИД.

С осени 2019-го в Ираке проходят массовые акции протеста против правительства.

На фоне этого назначенные на 2022-й парламентские выборы перенесли – их провели в октябре 2021-го. Проиранские политические силы получили мало мест в новом парламенте Ирака, что спровоцировало новые протесты. По данным СМИ, "хорошо вооруженные ополченцы", поддерживаемыми Ираном, вышли на улицы и заявили о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. По данным Middle East Eye, 5 ноября во время протестов пострадали 120 человек, также известно об одном погибшем.

Сегодня беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы Аль-Кадими в Багдаде. В результате атаки были ранены несколько сотрудников охраны премьера. Кадими не пострадал.

Оксана Житнюк

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