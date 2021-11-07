На премьера Ирака совершили покушение: его резиденцию атаковал беспилотник

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдаде. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате атаки были ранены несколько сотрудников охраны премьера. Кадхими не пострадал, местные военные называют инцидент покушением.

Западные дипломаты, находящиеся поблизости, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе.

В Госдепе США осудили нападение и предложили помощь в расследовании: "Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства

Атака произошла на фоне протестов в Багдаде из-за исхода всеобщих выборов в прошлом месяце. Отмечается, что группы, возглавляющие протесты, являются хорошо вооруженными ополченцами, поддерживаемыми Ираном, которые потеряли большую часть своей парламентской власти на выборах. Они заявили о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Никто из них не взял на себя ответственность.

11 октября Ирак заявил о захвате главаря террористической организации Исламское государство Сами Джасима аль-Джабури, который контролировал финансы боевиков.

Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.