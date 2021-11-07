UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На премьера Ирака совершили покушение: его резиденцию атаковал беспилотник

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 08:17
На премьера Ирака совершили покушение: его резиденцию атаковал беспилотник - Фото
Мустафа аль-Кадхими (Фото - EPA)

Беспилотник со взрывчаткой атаковал резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Кадхими в укрепленной Зеленой зоне Багдаде. Об этом сообщает Reuters

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В результате атаки были ранены несколько сотрудников охраны премьера. Кадхими не пострадал, местные военные называют инцидент покушением. 

Западные дипломаты, находящиеся поблизости, заявили, что слышали взрывы и стрельбу в этом районе.

В Госдепе США осудили нападение и предложили помощь в расследовании: "Этот очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, был направлен в самое сердце иракского государства

Атака произошла на фоне протестов в Багдаде из-за исхода всеобщих выборов в прошлом месяце. Отмечается, что группы, возглавляющие протесты, являются хорошо вооруженными ополченцами, поддерживаемыми Ираном, которые потеряли большую часть своей парламентской власти на выборах. Они заявили о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Никто из них не взял на себя ответственность. 

  • 11 октября Ирак заявил о захвате главаря террористической организации Исламское государство Сами Джасима аль-Джабури, который контролировал финансы боевиков. 
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Иран ирак Мустафа Аль-Кадхими
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 