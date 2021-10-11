Контролировал финансы. Ирак заявил о захвате главаря террористов Исламского государства

Ирак заявил о захвате главаря террористической организации Исламское государство Сами Джасима аль-Джабури, который контролировал финансы боевиков. Спецоперация проходила за пределами Ирака. Об этом сообщает BBC.

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По словам премьер-министра страны Мустафы аль-Кадхими, террорист Джасим был арестован в ходе "сложной внешней операции" Иракской национальной разведывательной службы. Он не назвал место спецоперации, но, по информации источников, задержание террориста состоялось в Турции.

По данным иракских спецслужб, Джасим, также известный как Хаджи Хамид, был заместителем бывшего главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, а такж близок к новому главарю этой террористической организиции Амиру Мохаммеду Саиду Абдул Рахману аль-Мауле.

По информации сайта FBI Rewards for Justice, что Джасим играл важную роль в управлении финансами терактов ИГ и контролировал операции террористов, приносящие доход от незаконной продажи нефти, газа, древностей и полезных ископаемых в 2014 году.

Власти Ирака отмечают, что ценность их спецоперации по захвату Джасима заключается не в потере для террористов ИГ – ему быстро найдут замену. Для Ирака важна информация о планируемых атаках, которую можно получить от Джасима.

Как отмечается, после поражения ИГ в Сирии и Ираке, террористы вернулись к тактике отдельных нападений. По оценкам, на Ближнем Востоке находится около 10 000 террористов ИГ.

30 августа ИГ обстреляло аэропорт Кабула ракетами, которые попали в разные части столицы.

29 сентября Талибан объявил о начале военной операции против местных ячеек ИГ в Кабуле.

Наталия Медведева

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