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Исламисты против исламистов. Талибы начали спецоперацию против Исламского государства

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 14:30
Исламисты против исламистов. Талибы начали спецоперацию против Исламского государства - Фото
Аэропорт Кабула (Фото:ЕРА)

Радикальное исламистское движение Талибан, захватившее власть в Афганистане, начало военную операцию против местных ячеек радикальной исламистской террористической группировки Исламское государство. Об этом сообщает The Khaama Press.

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Спецоперация проходит в Кабуле, столице Афганистана, и в восточной провинции Нангархар.

Кабул на протяжение последних месяцев несколько раз подвергался атакам террористов, как и Джелалабад, и некоторые другие города. Ответственность за часть из них взяло на себя ИГ.

СПРАВКА. ИГ конфликтует с Талибаном с начала 2015 года. Тогда боевики ИГ, которые воевали в основном в Сирии и Ираке, заявили о создании своей группировки на территории Афганистана, обвинив Талибан в "преступлениях против религии".

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Елизавета Кумбер
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исламское государство теракт Кабул талибан игил
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