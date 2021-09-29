Исламисты против исламистов. Талибы начали спецоперацию против Исламского государства

Радикальное исламистское движение Талибан, захватившее власть в Афганистане, начало военную операцию против местных ячеек радикальной исламистской террористической группировки Исламское государство. Об этом сообщает The Khaama Press.

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Спецоперация проходит в Кабуле, столице Афганистана, и в восточной провинции Нангархар.

Кабул на протяжение последних месяцев несколько раз подвергался атакам террористов, как и Джелалабад, и некоторые другие города. Ответственность за часть из них взяло на себя ИГ.

СПРАВКА. ИГ конфликтует с Талибаном с начала 2015 года. Тогда боевики ИГ, которые воевали в основном в Сирии и Ираке, заявили о создании своей группировки на территории Афганистана, обвинив Талибан в "преступлениях против религии".

В середине августа 2021-го Талибан захватил почти весь Афганистан.

26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв. В результате погибли более 170 человек, в том числе американские военные. В это число входят женщины и дети, также ранены несколько охранников Талибана. Ответственность за теракты взяло на себя ИГ.

30 августа ИГ обстреляло аэропорт Кабула ракетами, которые попали в разные части столицы.

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Елизавета Кумбер

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