Армия Афганистана растаяла, они были демотивированы. Мы этого не ожидали – глава Пентагона

Армия Афганистана, которую вооружали и тренировали американские военные, просто растаяла, и это застало Пентагон врасплох. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе, передает Reuters.

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"Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры тренировали, просто растаяла – часто без единого выстрела – застал всех нас врасплох, – сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам. – Было бы нечестно утверждать иное".

По его словам, западные партнеры Афганистана не осознавали глубины коррумпированности афганского правительства.

"Мы должны признать неприятную правду. Мы не до конца осознавали глубину коррумпированности и слабость афганского правительства. Мы не понимали, насколько разрушительными были частые и непонятные замены президентом Гани в высшем руководстве армии. Мы не ожидали эффекта снежного кома, вызванного договоренностями, которые командиры талибов заключали с местными лидерами на фоне подписания Дохийского соглашения", – сказал глава Пентагона.

Он добавил, что военное руководство США не осознавало, что Дохийское соглашение окажет деморализующее влияние на афганских солдат.

"Мы не смогли полностью осознать, что у военных армии Афганистана не было сильной мотивации для того, чтобы бороться", – отметил Остин.

СПРАВКА. Дохийское соглашение – договор, подписанный 29 февраля 2020 года в Дохе (Катар) между США и Талибаном. Предусматривает вывод войск НАТО из Афганистана, запрет деятельности террористической организации Аль-Каида на подконтрольных талибам территориях, а также начало переговоров между талибами и афганским правительством.

Наталия Медведева

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