Армия Афганистана растаяла, они были демотивированы. Мы этого не ожидали – глава Пентагона
Армия Афганистана, которую вооружали и тренировали американские военные, просто растаяла, и это застало Пентагон врасплох. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе, передает Reuters.
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"Тот факт, что афганская армия, которую мы и наши партнеры тренировали, просто растаяла – часто без единого выстрела – застал всех нас врасплох, – сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам. – Было бы нечестно утверждать иное".
По его словам, западные партнеры Афганистана не осознавали глубины коррумпированности афганского правительства.
"Мы должны признать неприятную правду. Мы не до конца осознавали глубину коррумпированности и слабость афганского правительства. Мы не понимали, насколько разрушительными были частые и непонятные замены президентом Гани в высшем руководстве армии. Мы не ожидали эффекта снежного кома, вызванного договоренностями, которые командиры талибов заключали с местными лидерами на фоне подписания Дохийского соглашения", – сказал глава Пентагона.
Он добавил, что военное руководство США не осознавало, что Дохийское соглашение окажет деморализующее влияние на афганских солдат.
"Мы не смогли полностью осознать, что у военных армии Афганистана не было сильной мотивации для того, чтобы бороться", – отметил Остин.
- В середине августа 2021-го Талибан захватил почти весь Афганистан, в том числе столицу Кабул. Западные страны начали эвакуировать через аэропорт Кабула своих граждан и сотрудничавших с ними афганцев.
- 25 августа Талибан заявил, что перекрыл дороги в аэропорт для афганцев, чтобы из страны не вывозили медиков, инженеров и прочих специалистов. На следующий день возле аэропорта Кабула произошел теракт, погибли более 170 человек, в том числе американские военные.
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