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Аэропорт Кабула обстреляли ракетами, пять из них перехватили

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 08:51
Аэропорт Кабула обстреляли ракетами, пять из них перехватили - Фото
Аэропорт Кабула (фото - ЕРА)

Аэропорт Кабула подвергся ракетному удару, сообщает пресс-служба Белого дома. Системе противоракетной обороны удалось перехватить пять ракет, передает Reuters.

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Белый дом пишет, что президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном ударе по аэропорту Кабула советник по нацбезопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн. Президента США заверили: все операции в аэропорту Кабула продолжаются непрерывно.

Американский чиновник на условиях анонимности уточнил Reuters, что сегодня утром система ПРО перехватила пять ракет, которые были выпущуены по аэропорту Кабула. При этом неясно, перехвачены ли системой ПРО все ракеты.

Источник агентства также сказал, что сообщений о жертвах со стороны США пока не было, но эти данные могут измениться.

Байден же подтвердил свое распоряжение: американские военные командиры в Кабуле должны удвоить свои усилия, чтобы сделать все необходимое для защиты войск США в Афганистане.

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Марк Сировой
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Афганистан обстрел Кабул аэропорт удар ракеты джо байден
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