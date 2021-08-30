Аэропорт Кабула обстреляли ракетами, пять из них перехватили
Аэропорт Кабула подвергся ракетному удару, сообщает пресс-служба Белого дома. Системе противоракетной обороны удалось перехватить пять ракет, передает Reuters.
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Белый дом пишет, что президента США Джо Байдена проинформировали о ракетном ударе по аэропорту Кабула советник по нацбезопасности Джейк Салливан и начальник штаба Рон Клейн. Президента США заверили: все операции в аэропорту Кабула продолжаются непрерывно.
Американский чиновник на условиях анонимности уточнил Reuters, что сегодня утром система ПРО перехватила пять ракет, которые были выпущуены по аэропорту Кабула. При этом неясно, перехвачены ли системой ПРО все ракеты.
Источник агентства также сказал, что сообщений о жертвах со стороны США пока не было, но эти данные могут измениться.
Байден же подтвердил свое распоряжение: американские военные командиры в Кабуле должны удвоить свои усилия, чтобы сделать все необходимое для защиты войск США в Афганистане.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.
- США заявили, что ликвидировали двух высокопоставленных террористов ИГ и еще одного ранили в провинции Нангархар.
- Вчера США заявили, что ударом с беспилотника уничтожили террориста-смертника, который хотел атаковать аэропорт Кабула.
- 31 августа США должны завершить процесс эвакуации из Афганистана.
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