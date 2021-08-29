США ликвидировали двух высокопоставленных террористов ИГ при авиаударе в Афганистане

США ликвидировали в провинции Нангархар в Афганистане двух высокопоставленных членов международной террористической организации Исламское государство, а не одного боевика, как сообщалось ранее. Об этом заявил на брифинге генерал Уильям Хэнк Тейлор.

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"По мере поступления дополнительной информации, я могу подтвердить, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты и одна ранена", – сказал он, добавив, что жертв среди гражданского населения не было.

Несмотря на это, ситуация в Афганистане все еще остается опасной, отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, который также участвовал в брифинге.

Тейлор же заявил, что у США остается возможность защищаться и проводить "загоризонтные" контртеррористические операции по мере необходимости.

На сайте Пентагона объяснили: "загоризонтные" операции означают, что США могут проводить операции как удар беспилотника в провинции Нангархар, запуская дроны не из Афганистана.

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Марк Сировой

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