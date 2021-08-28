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США нанесли авиаудар по боевику Исламского государства в Афганистане

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 09:35
США нанесли авиаудар по боевику Исламского государства в Афганистане - Фото
Ударный дрон MQ-9 Reaper (фото — US Air Force, Leslie Pratt)

США уничтожили в Афганистане боевика Исламского государства в ответ на теракты в аэропорту Кабула. Об этом заявили в Центральном командовании США, сообщает СNBC.

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Удар был нанесен беспилотником по члену ИГ в Нангахаре, который, как считают военные, был причастен к планированию атаки в Кабуле.

В результате удара погиб один человек, американские военные заявили, что среди гражданских по предварительным данным жертв нет.

Удар был проведен по приказу министра обороны США Ллойда Остина, его санкционировал президент США Джо Байден, сообщил журналистам анонимный источник в Пентагоне.

  • 26 августа 2021 года возле аэропорта Кабула, где собрались местные жители, желающие покинуть страну, прогремел взрыв. Еще один взрыв произошел возле отеля Baron. Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.
  • Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
  • Байден заявил, что США выследит ответственных за теракт и "заставит заплатить".
Денис Юдин
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исламское государство авиаудар Афганистан иг
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