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США призвали своих граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула и его окрестности

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 07:35
США призвали своих граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула и его окрестности - Фото
Патрули Талибана возле аэропорта Кабула (фото - ЕРА)

Гражданам США необходимо немедленно покинуть аэропорт Кабула – столицы захваченного исламистами Талибана Афганистана. Об этом говорится на сайте посольства США в Афганистане.

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Граждан США в окрестностях аэропорта Кабула призывают немедленно покинуть его территорию из-за конкретной и реальной угрозы.

Посольство также перечислило конкретные опасные места: южные ворота аэропорта, ворота возле заправки Panjshir на северо-западной стороне аэропорта.

Также сообщается, что гражданам США сейчас следует избегать поездок в аэропорт Кабула и всех выходов на посадку. 

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Марк Сировой
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Кабул аэропорт американцы Афганистан угроза теракт Посольство США джо байден
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