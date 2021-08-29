США призвали своих граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула и его окрестности
29.08.2021, 07:35
Патрули Талибана возле аэропорта Кабула (фото - ЕРА)
Гражданам США необходимо немедленно покинуть аэропорт Кабула – столицы захваченного исламистами Талибана Афганистана. Об этом говорится на сайте посольства США в Афганистане.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Граждан США в окрестностях аэропорта Кабула призывают немедленно покинуть его территорию из-за конкретной и реальной угрозы.
Посольство также перечислило конкретные опасные места: южные ворота аэропорта, ворота возле заправки Panjshir на северо-западной стороне аэропорта.
Также сообщается, что гражданам США сейчас следует избегать поездок в аэропорт Кабула и всех выходов на посадку.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв: погибли более 170 человек, в том числе военные США. Ответственность за теракты взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство.
- Президент США Джо Байден заявил, что террористов накажут. Утром 28 августа США сообщили о ликвидации боевика ИГ в Афганистане. По словам Байдена, это не последний удар по террористам.
- Вчера Байден заявил об угрозе нового теракта в Афганистане в течение 24-36 часов.
Читайте также: Республиканцы призвали Байдена уйти в отставку после теракта в Кабуле. Белый дом ответил
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Последние новости
Комментарии