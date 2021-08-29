США призвали своих граждан немедленно покинуть аэропорт Кабула и его окрестности

Гражданам США необходимо немедленно покинуть аэропорт Кабула – столицы захваченного исламистами Талибана Афганистана. Об этом говорится на сайте посольства США в Афганистане.

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Граждан США в окрестностях аэропорта Кабула призывают немедленно покинуть его территорию из-за конкретной и реальной угрозы.

Посольство также перечислило конкретные опасные места: южные ворота аэропорта, ворота возле заправки Panjshir на северо-западной стороне аэропорта.

Также сообщается, что гражданам США сейчас следует избегать поездок в аэропорт Кабула и всех выходов на посадку.

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Марк Сировой

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