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Байден заявил об угрозе нового теракта в Афганистане в ближайшие 24-36 часов

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 23:57
Байден заявил об угрозе нового теракта в Афганистане в ближайшие 24-36 часов - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден заявил об угрозе нового теракта в Афганистане – по данным американских военных, нападение может произойти в ближайшие 24-36 часов. Заявление Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

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Президент США сообщил, что ситуация на местах продолжает быть чрезвычайно опасной, и угроза террористических атак в аэропорту Кабула остается высокой.

"Наши командиры сообщили мне, что нападение весьма вероятно в ближайшие 24-36 часов", – сказано в заявлении.

По словам Байдена, несмотря на опасную ситуацию в Кабуле, США продолжают эвакуацию мирных жителей.

"Вчера (27 августа, – ред.) мы вывели еще 6800 человек, в том числе сотни американцев. И сегодня мы обсудили продолжающуюся подготовку, чтобы помочь людям покинуть Афганистан после ухода наших военных", – заявил Байден.

Комментируя авиаудар, нанесенный боевикам Исламского государства силами США в ответ на теракт в Кабуле, Байден заявил, что "этот удар был не последним", и американские военные продолжат выслеживать причастных к нападению.

  • 26 августа 2021 года возле аэропорта Кабула, где собрались местные жители, желающие покинуть страну, прогремел взрыв. Еще один взрыв произошел возле отеля Baron. Официальный представитель США сообщил Reuters, что взрыв был осуществлен террористом-смертником.
  • Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
  • Байден заявил, что США выследят ответственных за теракт и "заставит заплатить", а утром 28 августа стало известно, что США уничтожили в Афганистане боевика Исламского государства.

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Оксана Житнюк
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Афганистан теракт угроза Кабул джо байден
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