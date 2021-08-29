Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. СМИ сообщают о ракетном ударе
Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Великобритании.
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В агентстве сообщают о поступающих многочисленных сообщениях о взрыве возле аэропорта.
"Представитель министерства здравоохранения подтвердил, что в этом районе произошел взрыв", – пишет агентство.
По словам чиновника, взрыв был вызван попаданием ракеты в один из домов недалеко от аэропорта.
Пока неизвестно, есть ли жертвы.
Телеканал Al Arabiya опубликовал видео с места происшествия.
Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 29, 2021
О попадании ракеты в дом также сообщает агентство Aśvaka. По данным агентства, два человеке погибли, еще трое ранены.
Updates:— Shafi Karimi (@karimi_shafi) August 29, 2021
A house near to Kabul airport hit by a rocket. pic.twitter.com/t3Ue3AXD0s
Times of India со ссылкой на начальника полиции Афганистана сообщает, что в результате попадания ракеты в дом погиб ребенок.
Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что США нанесли военный удар в Кабуле.
- 26 августа возле аэропорта Кабула произошел взрыв, погибли более 100 человек, в том числе американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя международная террористическая организация Исламское государство. Президент США Джо Байден пообещал наказать террористов.
- 27 августа The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что количество жертв увеличилось до более 200.
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