Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. СМИ сообщают о ракетном ударе

Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Великобритании.

В агентстве сообщают о поступающих многочисленных сообщениях о взрыве возле аэропорта.

"Представитель министерства здравоохранения подтвердил, что в этом районе произошел взрыв", – пишет агентство.

По словам чиновника, взрыв был вызван попаданием ракеты в один из домов недалеко от аэропорта.

Пока неизвестно, есть ли жертвы.

Телеканал Al Arabiya опубликовал видео с места происшествия.

Watch: Smoke rises from what appears to be another explosion in the Kabul airport area in Afghanistan, according to social media posts. https://t.co/5MyFBUIQcC pic.twitter.com/TOo09xjTsE