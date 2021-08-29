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Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. СМИ сообщают о ракетном ударе

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 16:25
Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. СМИ сообщают о ракетном ударе - Фото
Скриншот с видео

Возле аэропорта Кабула прогремел еще один мощный взрыв. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Великобритании.

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В агентстве сообщают о поступающих многочисленных сообщениях о взрыве возле аэропорта.

"Представитель министерства здравоохранения подтвердил, что в этом районе произошел взрыв", – пишет агентство.

По словам чиновника, взрыв был вызван попаданием ракеты в один из домов недалеко от аэропорта.

Пока неизвестно, есть ли жертвы.

Телеканал Al Arabiya опубликовал видео с места происшествия.

О попадании ракеты в дом также сообщает агентство Aśvaka. По данным агентства, два человеке погибли, еще трое ранены.

Times of India со ссылкой на начальника полиции Афганистана сообщает, что в результате попадания ракеты в дом погиб ребенок.

Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщает, что США нанесли военный удар в Кабуле.

Вадим Ребрина
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взрыв Кабул талибан
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