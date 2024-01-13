Politico: Париж уничтожает 27 млн монет. В ЕС считают, что там "не такая" звезда блока
Во Франции уничтожают 27 миллионов монет, поскольку Еврокомиссия решила, что их дизайн не отвечает требованиям Евросоюза. Об этом сообщает Politico.
Монетарный двор Франции выпустил монеты номиналом 10, 20 и 50 центов с новым рисунком в ноябре 2023 года, но позже выяснилось, что звезда флага ЕС была изображена неправильно.
Законы ЕС позволяют странам-членам изменять дизайн "национального" лица евроцентов каждые 15 лет, однако перед этим нужно получить разрешение от Еврокомиссии и проинформировать правительства Еврозоны, которые могут оспорить дизайн в течение недели.
В ноябре Франция неофициально связалась с Еврокомиссией, прежде чем направить официальный запрос на одобрение дизайна. Однако монетный двор не дождался разрешения и начал выпускать монеты.
В Минэкономики считают, что поскольку Monnaie (французский монетный двор) — самостоятельная публичная компания, а не часть французской администрации, то должна взять на себя расходы по перечеканке монет.
Фото "неправильных" монет Politico не предоставили.
- 27 октября 2023 в НБУ показали новую монету "Украинский язык" и написали диктант – фото.
- 10 ноября НБУ выпустил новую монету 10 грн с Антоновским мостом вместо Мазепы – фото.
- 13 ноября НБУ решил сделать монеты 1 и 2 грн менее похожими. Будет редизайн.
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