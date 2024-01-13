Politico: Париж уничтожает 27 млн монет. В ЕС считают, что там "не такая" звезда блока

Евроцент (Иллюстративное фото)

Во Франции уничтожают 27 миллионов монет, поскольку Еврокомиссия решила, что их дизайн не отвечает требованиям Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

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Монетарный двор Франции выпустил монеты номиналом 10, 20 и 50 центов с новым рисунком в ноябре 2023 года, но позже выяснилось, что звезда флага ЕС была изображена неправильно.

Законы ЕС позволяют странам-членам изменять дизайн "национального" лица евроцентов каждые 15 лет, однако перед этим нужно получить разрешение от Еврокомиссии и проинформировать правительства Еврозоны, которые могут оспорить дизайн в течение недели.

В ноябре Франция неофициально связалась с Еврокомиссией, прежде чем направить официальный запрос на одобрение дизайна. Однако монетный двор не дождался разрешения и начал выпускать монеты.

В Минэкономики считают, что поскольку Monnaie (французский монетный двор) — самостоятельная публичная компания, а не часть французской администрации, то должна взять на себя расходы по перечеканке монет.

Фото "неправильных" монет Politico не предоставили.

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