Politico: Париж знищує 27 мільйонів монет. Єврокомісія вважає, що там "не така" зірка ЄС

Євроцент (Ілюстративне фото)

У Франції знищують 27 мільйонів монет, оскільки Єврокомісія вирішила, що їхній дизайн не відповідає вимогам Євросоюзу. Про це повідомляє Politico.

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Монетарний двір Франції випустив монети номіналом 10, 20 і 50 центів з новим малюнком у листопаді 2023 року, але пізніше виявилося, що зірка прапора ЄС була зображена неправильно.

Закони ЄС дозволяють країнам-членам змінювати дизайн "національного" обличчя євроцентів кожні 15 років, проте перед цим треба отримати дозвіл від Єврокомісії та поінформувати уряди Єврозони, які можуть заперечити дизайн протягом тижня.

У листопаді Франція неофіційно звʼязалася з Єврокомісією перед тим, як направити офіційний запит на схвалення дизайну. Однак монетний двір не дочекався дозволу ЄС і почав випускати монети.

У Мінекономіки вважають, що оскільки Monnaie (французький монетний двір) — самостійна публічна компанія, а не частина французької адміністрації, то має взяти на себе витрати на перекарбування монет.

Фото "неправильних" монет Politico не надали.

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