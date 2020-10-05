Полицейские отделения в Украине минимизируют – глава Нацполиции

Структура Нацполиции изменится из-за нового административно-территориального устройства страны, рассказал Игорь Клименко

Структура Национальной полиции будет реформирована, полицейские отделения и станции в Украине собираются минимизировать. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По словам Клименко, в связи с новым административно-территориальным устройством будут созданы кустовые подразделения, которые будут раскрывать тяжкие преступления и заниматься профилактикой на всей территории новых районов.

"Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", – заявил Клименко.

Глава Нацполиции рассказал, что базовые подразделения полиции будут заниматься раскрытием тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. К раскрытию легких преступлений привлекут офицеров общин и участковых.

В ближайшее время планируется презентовать новую структуру Нацполиции, которая будет отличаться от "советской" модели, заявил Клименко.

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Денис Юдин

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