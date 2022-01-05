Полицейским повысят зарплату уже в этом месяце — глава Нацполици

Кабинет министров выделил деньги для поэтапного повышения зарплат полицейским. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, в первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС.

"Также мы ожидаем дальнейшего повышения в апреле. Замечу, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат", – написал Клименко.

Он назвал существенное повышение зарплат всем сотрудникам полиции "сверхсложным вопросом" и "сверхбольшой нагрузкой на бюджет".

"Однако шаг за шагом мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа", – отметил глава Нацполиции.

За несколько дней до Нового года в соцсетях стала появляться информация о готовящихся забастовках полицейских, которые недовольны своими зарплатами.

Критика в адрес руководства МВД и Нацполиции появилась в комментариях к посту МВД в Facebook о международном сотрудничестве. Всего под постом от 28 декабря оставили больше 400 комментариев. Однако большинство их них скрыты, можно посмотреть только четыре.

Также в Telegram был создан канал "Общество действующих сотрудников НПУ", где якобы сотрудники Нацполиции обсуждают проблему с зарплатами.

На сайте президента 12 ноября была размещена петиция с требованием повысить оплату труда полицейским. По состоянию на 5 января, она набрала больше 26 000 подписей. Реакции Владимира Зеленского пока не было.

Вадим Ребрина

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